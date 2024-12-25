«الأونروا»: إسرائيل تقتل طفلاً كل ساعة في غزة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عن مقتل طفل فلسطيني كل ساعة في قطاع غزة بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت «الأونروا» في بيان لها أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 14500 طفل في غزة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف». وأشارت إلى عدم وجود مبررات لقتل هؤلاء الأطفال في قطاع غزة الذين يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم.

وقالت وزارة الصحة في غزة، أمس، إن قوات إسرائيلية أجبرت مسؤولي المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع على إخلائه من المرضى الذين وصل كثيرون منهم إلى مستشفى آخر على بعد أميال في مدينة غزة، بعضهم سيراً على الأقدام.

والمستشفى الإندونيسي أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل جزئياً في شمال القطاع الذي يتعرض لضغوط عسكرية إسرائيلية مكثفة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وقال مدير عام وزارة الصحة في القطاع منير البرش إن الجيش الإسرائيلي أمر مسؤولي المستشفى بإخلائه أول من أمس قبل اقتحامه في الساعات الأولى من صباح أمس وإجبار من داخله على المغادرة.

وأضاف أن مستشفيين آخرين في شمال غزة، وهما العودة وكمال عدوان، تعرضا أيضاً لاعتداءات متكررة من قوات إسرائيلية. وقال مسعفون إن القوات الإسرائيلية تعمل في محيط مستشفى كمال عدوان منذ أول من أمس.

ويرفض المسؤولون في المستشفيات الثلاثة حتى الآن الأوامر الإسرائيلية بإخلائها أو ترك المرضى بدون رعاية منذ بدء الهجوم العسكري الجديد في الخامس من أكتوبر 2024.

وذكر حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان أنهم قاوموا أمراً جديداً من الجيش الإسرائيلي بإجلاء مئات المرضى والأطباء والموظفين، مضيفاً أن المستشفى يتعرض باستمرار لإطلاق نار، ما أدى إلى إتلاف المولدات ومضخات الأكسجين وأجزاء من المبنى.

غارات جديدة

في الوقت نفسه، استمر القصف الإسرائيلي على مناطق أخرى من القطاع. وقال مسعفون: إن تسعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم أحد أفراد الدفاع المدني، لقوا حتفهم في أربع غارات عسكرية منفصلة بأنحاء غزة أمس.

وقال محمود بصل الناطق باسم جهاز الدفاع المدني، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الجيش الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين على الأقل في قصف استهدف مقر الدفاع المدني في مدينة غزة.

وأضاف أن «رجلي أمن (رجل وابنه) من بين الضحايا الأربعة، وكانا متواجدين في المبنى التابع للدفاع المدني في حي التفاح شرق مدينة غزة». وقتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين آخرين في قصف استهدف تجمعاً للفلسطينيين قرب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، على حد قول بصل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق أمس، أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 فلسطينياً وجرح 51 آخرين في هجمات متفرقة على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفع إلى 45 ألفاً و338 فلسطينياً وعدد الجرحى 107 آلاف و764 منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.