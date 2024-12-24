مقتل 5 فلسطينين خلال عملية إسرائيلية في طولكرم

أعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين مقتل خمسة فلسطينين، بينهم امرأتان، الثلاثاء خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، ومقرها رام الله، في بيان "منذ فجر اليوم الثلاثاء، وصل إلى مستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي الشهيدة خولة علي عبد الله عبده (53 عاما) نتيجة قصف على مخيم طولكرم، والشهيد فتحي سعيد عودة عبيد (18 عاما) نتيجة إصابته فجرا بالرصاص في البطن والصدر".

من جانبها، أعلنت جمعية إسعاف الهلال الأحمر أن طواقمها تسلّمت شخصا "تمّ إعلان استشهاده صباح اليوم وكان هناك صعوبة في الوصول للجثمان في مخيم طولكرم وجاري نقله للمستشفى".

في وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية " استشهاد الجريحة براء خالد حسين ( 30 عاما) متأثرة باصابتها الخطيرة عصر اليوم".

وفي المساء، أوردت "استشهاد اثنين واصابة سبعة بينهم ثلاثة في حالة حرجة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال على مخيم طولكرم".

وقال الهلال الاحمر من جهته " طواقمنا استلمت شهيدين جراء القصف الاخير على مخيم طولكرم".

وقال محافظ مدينة طولكرم مصطفى طقاطقة لوكالة فرانس برس أن الجيش الإسرائيلي "ينفذ عمليات قصف في مخيم طولكرم منذ ساعات الصباح، والمسيرات لا تتوقف في سماء المدينة، وهناك العديد من الاصابات والشهداء، وامتدت عمليات قوات الاحتلال إلى مخيم نور شمس القريب".

وينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية متكررة في شمال الضفة الغربية، يقول إن هدفها ملاحقة مطلوبين أو خلايا مسلحة يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات على أهداف اسرائيلية.

وأكد سكان في المخيم خلال اتصال مع فرانس برس أن الجيش بدأ منذ الفجر عملية عسكرية، وأن جرافات تابعة له قامت بتجريف طرق داخل المخيم.

ووفقا لوزارة الصحة في رام الله، قُتل ما لا يقل عن 808 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 .

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.