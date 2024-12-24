الأونروا : الجيش الإسرائيلي يقتل طفلاً فلسطينياً كل ساعة في غزة

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، اليوم الثلاثاء ، بأن الجيش الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا، على الأقل، كل ساعة يوميا في قطاع غزة

وقالت الأونروا ، في بيان صحفي اليوم ، إن "أطفال غزة لا يجدون مكانا آمنا بسبب الحرب"، مشيرة إلى أن "حوالي 14500 طفل على الأقل قتلوا في الحرب".

وتابعت بالقول: "هذه ليست مجرد أرقام، ولكنها حياة قطعت وأنهيت . لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال في غزة" ، مشيرة إلى أن الأطفال الذين نجوا من الموت أصيبوا بندوب جسدية ونفسية قد تحتاج وقت طويل للشفاء منها.

ولفتت الأونروا إلى أن الأطفال في غزة محرومون من التعليم حيث يقضي "الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الانقاض"، محذرة من أن الوقت "ينفد بسرعة لهؤلاء الأطفال، وأنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم".