لأول مرة.. إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية

أعلنت إسرائيل الاثنين، ولأول مرة، مسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو الماضي، وعن لعب دور في إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا.

جاء الإعلان على لسان وزير الدفاع يسرائيل كاتس، خلال كلمة له في حفل تكريم نظمته الوزارة والجيش لضباط الاحتياط، حيث كان يوجه رسالة تحذير لجماعة الحوثي في اليمن وفق موقع قناة الحرة.

وقال: "في هذه الأيام التي تطلق فيها منظمة الحوثي الإرهابية الصواريخ على إسرائيل، أريد أن أنقل إليهم رسالة واضحة في بداية كلامي: لقد هزمنا حماس، وهزمنا حزب الله، وأعمينا أنظمة الدفاع في إيران وألحقنا الضرر بها".

وأضاف: "لقد أسقطنا نظام الأسد في سوريا، ووجهنا ضربات قوية لمحور الشر، وسوف نشل بشدة أيضًا منظمة الحوثيين الإرهابية في اليمن التي لا تزال آخر منظمة صامدة".

خلال العام 2024 تمكنت إسرائيل من اغتيال رؤوس الهرم في كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني وذلك في تداعيات الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وتعهد كاتس بتدمير البنية التحتية لجماعة الحوثي "وقطع رؤوس قادتها، تماما كما فعلنا مع هنية والسنوار ونصر الله في طهران وغزة ولبنان، سنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء".

وحذر كل من يرفع يده على إسرائيل بـ"قطعها" وقال إن "اليد الطويلة للجيش الإسرائيلي، ستضربه وسيدفع الثمن".

واغتيل هنية مع أحد حراسه الشخصيين في مقر إقامته بطهران الذي كان قد وصل إليها لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مجلس الشورى.