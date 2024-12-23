منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من قرار السويد وقف تمويلها للأونروا

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين،من قرار السويد وقف تمويلها السنوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والبالغ 41 مليون دولار.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن قرار وقف التمويل السويدي البالغ بـ 41 مليون دولار لعام 2025 ستكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج الأونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف.

ودعا أبو هولي خلال لقائه القنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم في مقر الدائرة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، حكومة السويد بإعادة النظر في قرارها وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعمها سياسيا وماليا.

وأكد ضرورة حماية ولاية الأونروا الممنوحة بالقرار الأممي رقم 302 حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948.

وأشار إلى أن الأونروا تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في عام 2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار وازدياد احتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى الديون والأموال المرحلة من ميزانية عام 2024 إلى ميزانية عام 2025.

واعتبر أن وجود الأونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان والأردن يشكل عامل استقرار في المنطقة وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.

من جهته، أعرب القنصل العام السويدي عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكدا التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، بحسب البيان.

وقال إن السويد ستدرس المخاوف التي تم طرحها، وستعمل على رفع توصياتها لحكومتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والإنسانية.

وأعلنت السويد يوم الجمعة الماضي بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة أنها قررت وقف تمويل الوكالة الأممية وتخطط بدلاً من ذلك لتقديم مساعدات إنسانية لغزة "من خلال قنوات أخرى".

وكانت الأونروا فقدت الجزء الأكبر من الدعم المالي بعدما أعلنت الولايات المتحدة وعدة دول غربية أخرى تعليق تمويلاتها للوكالة الأممية بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.