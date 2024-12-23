غزة... الجيش الإسرائيلي وضع روبوتات متفجرة قرب مستشفى "كمال عدوان"

أكدت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي وضع روبوتات مزودة متفجرات عند بوابة مستشفى "كمال عدوان" التي يحاصرها الجيش في شمال القطاع، حيث يواصل عملية عسكرية برية منذ أكثر شهرين.

وقال المدير العام للوزارة منير البرش في بيان إن الجيش الإسرائيلي "قام مؤخرا بوضع روبوتات محملة بالمتفجرات قرب بوابة مستشفى كمال عدوان" شمال قطاع غزة، واصفا هذا الفعل بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأعلنت وزارة الصحة أن 58 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 45317.

وقالت الوزارة في بيان إن ما لا يقل عن 107,713 شخصا أصيبوا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا والتي اندلعت بعد هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى "كمال عدوان" إن الدبابات الإسرائيلية فتحت النار باتجاه مباني المستشفى واخترقت الرصاصات وحدة العناية المركزة، وقسم الولادة، وقسم الجراحة المتخصصة" دون أن يصب أحد.

وتابع أنه "منذ صباح اليوم، تم استهداف المستشفى بقنابل في ساحاته وعلى سطحه، ألقتها الطائرات المسيرة، مما يهدد مرة أخرى إمداداتنا من الوقود والأكسجين". واعتبر أن "الحالة خطيرة للغاية وتحتاج إلى تدخل دولي عاجل قبل فوات الأوان".

وأضاف "تم استهداف أحد المولدات الكهربائية ما أدى إلى إخراجه تماما عن الخدمة بسبب الحريق".

وأوضح أبو صفية أنه يوجد حاليا في المستشفى "91 مريضا ومصابا، بما في ذلك الكبار في السن والأطفال والنساء، وما زلنا نقدم الحد الأدنى من الخدمات".

وأشار أن الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى يواجهون "تهديدا مستمرا يوميا، القصف مستمر من جميع الاتجاهات" مضيفا أن "القصف لم يتوقف طوال الليل، حيث تم تدمير المنازل والمباني المحيطة" بالمستشفى.

وطالب ب"فتح ممرات إنسانية لإدخال ما هو مطلوب" إلى المستشفى.

من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى من كل جوانبه وتطلق النار وقذائف المدفعية بشكل متكرر.

وفي بيان قال مستشفى "العودة" في مخيم جباليا إن حريقا اندلع في مستودع الأدوية المركزي للمستشفى "إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة المحيطة بالمستشفى".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية منذ حوالى ثمانين يوما في مناطق شمال القطاع حيث اضطر عشرات آلاف السكان إلى النزوح باتجاه مدينة غزة جنوبا.

من جهة ثانية، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس بأن القوات الإسرائيلية "مدعومة بأكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الجنود والطائرات اقتحمت المخيم الغربي في مخيم النصيرات (وسط القطاع) الإثنين.

وأضاف "الاحتلال يرتكب جرائم مُروّعة في المخيم راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً وجريحاً كلهم مدنيون وأطفال ونساء".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بـ "نسف وهدم وقصف وتدمير أكثر من 20 وحدة سكنية" في المخيم، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحرب "دمر أكثر من 1500 وحدة سكنية" في النصيرات.

وفي بيان قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إن مقاتليها استهدفوا "ناقلة جند ريبوت ودبابة ميركافاه صهيونية بقذائف الياسين 105" وأسقطوا "طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر في مخيم النصيرات".