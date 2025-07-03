البرلمان العربي يدين دعوات إسرائيل لضم الضفة الغربية

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة تصريحات مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير العدل، الداعية إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، واصفا إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين.

وأكد اليماحي، في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تعكس نهجا استعماريا توسعيا، محذرا من الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، وجرائم الإبادة الجارية في قطاع غزة، ومحاولات تكريس نظام الفصل العنصري.

ودعا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشدد على استمرار البرلمان العربي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.