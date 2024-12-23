35 قتيلاً فلسطينياً في غارات إسرائيلية في قطاع غزة

قُتل 35 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال 24 ساعة في قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني الأحد.

ويتواصل القصف والاشتباكات رغم التصريحات الفلسطينية عن احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف النار.

كما تواجه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب تصرفاتها خلال الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وقد اتهمتها منظمات حقوقية بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" وهو ما تنفيه الحكومة الإسرائيلية بشدة.

ميدانيا، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس بأن "13 شهيدا سقطوا في استهداف الطيران الحربي الليلة الماضية منزلا مكوّنا من ثلاث طبقات في دير البلح وسط القطاع"، مشيرا إلى أن غالبية القتلى من عائلة "أبو سمرة، وبينهم ثلاث نساء وأطفال".

وأفاد مصور فرانس برس بأن عددا من السكان كانوا يبحثون عن ناجين وسط الأنقاض، فيما بحث آخرون عمّا يمكنهم استعادته من مقتنيات. وفي مجمّع قريب، غطّيت بالأكفان جثث مرصوفة أرضا.

وقال نعيم الرملاوي المقيم في دير البلح "نحن نعاني ونمر بأزمات شديدة وكل يوم نفقد أناسا وأشخاصا من أهلنا وأحبابنا"، آملا بأن تكون الهدنة وشيكة بما يتيح "العيش الكريم بدلا من البؤس".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف في دير البلح "بناءً على معلومات استخبارية" عنصرا من حركة الجهاد، معتبرا أن حصيلة القتلى المذكورة لا تتوافق مع المعلومات المتوفرة لديه.

على صعيد متصل، أفاد بصل بسقوط "8 شهداء على الأقل وعدد من المصابين في مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج" بشمال شرق مدينة غزة، موضحا أن بينهم أربعة أطفال.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربة دقيقة" خلال الليل استهدفت مسلحين من حماس يعملون هناك.

وأفاد بيان عسكري بأن "مركز قيادة وسيطرة لحماس... كان داخل" مجمع المدرسة في شرق المدينة، مضيفا أنه استُخدم "للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية" ضد القوات الإسرائيلية.

حياة مرضى ومصابين في خطر

أظهرت لقطات لفرانس برس المدرسة المدمرة حيث امتزج ركام وآثار دماء.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة "انتُشلت جثث 3 شهداء جميعهم في العشرينات من العمر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شرق مدينة رفح" بجنوب القطاع.

كذلك، أشار إلى أن "نقل 4 شهداء وعدد من المصابين إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية في شارع الجلاء في مدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني".

وأكد مصدر أمني إسرائيلي طلب عدم كشف هويته، استهداف السيارة.

وأفاد الدفاع المدني مساء الأحد بمقتل سبعة أشخاص في قصف بمسيّرة إسرائيلية على خيام في منطقة المواصي الإنسانية غرب خان يونس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "إرهابيا من حماس".

بدأت إسرائيل في أوائل أكتوبر عملية عسكرية واسعة في شمال غزة، قالت إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.

وقال مسؤول أممي زار مدينة غزة أواخر الشهر الماضي إن الناس يعيشون في "ظروف غير إنسانية مع نقص حاد في الغذاء وظروف صحية مروعة".

إلى ذلك، قال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، لفرانس برس إن "جيش الاحتلال طالب عبر مكبّرات صوت فجر اليوم بإخلاء فوري لمستشفى كمال عدوان. والقصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيّرة يتواصل بشكل متكرر على أقسام المستشفى، خصوصا قسم الحضانة".

وأضاف "لدينا 80 مريضا ومصابا في المستشفى، حياتهم وحياة الطاقم الطبي معرضة لخطر الموت، حيث اضطر الجميع للنزول للطابق الأرضي في قسم الجراحات ولا نعرف مصيرنا"، مناشدا العالم "التدخل الفوري لحماية المستشفى والمرضى والطاقم الطبي".