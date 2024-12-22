مقتل 24 فلسطينياً بينهم قياديون في حماس بهجمات إسرائيلية على غزة

قتل 24 فلسطينًا على الأقل بينهم قياديون في حركة حماس اليوم الأحد في هجمات إسرائيلية على وسط وشمال قطاع غزة، بحسب مصار رسمية فلسطينية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، قتلوا وجرح ستة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة جباليا النزلة شمال القطاع.

وأضاف بصل أن ثمانية أشخاص آخرين قتلوا أيضًا في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وقتل أربعة فلسطينيين وجرح ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في شارع الجلاء بمدينة غزة، بحسب بصل.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن من بين القتلى في الهجوم على المركبة القيادي في حماس محمد أبو عسكر وثروت البيك مسؤول اللجنة الحكومية في المجلس التشريعي الفلسطيني في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قتل ستة فلسطينيين من عائلة أبو سمرة عقب استهداف منزلهم في غرب المدينة ، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى.

وفي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي صحفيا محليا وزوجته في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في المدينة ، وفق ما أفاد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين في بيان.