مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد ،أنها قتلت وأصابت تسعة جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل في شمال غزة .

وقالت ، في منشور أورده المركز الفلسطيني للاعلام على منصة إكس اليوم :"تمكن مجاهدونا من استهداف قوة قوامها تسعة جنود تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة تي بي جي وأقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال القطاع".

وأشارت إلى استهداف "ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع" ،لافتة إلى "قنص ضابط في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال القطاع".

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام، ارتفعت إلى 45259 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "32 شهيدا" و54 جريحا، نُقلوا إلى المستشفيات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 107627 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.