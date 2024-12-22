صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45259 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45 ألفا و259 قتيلاً ، إلى جانب 107 آلاف و627 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و54 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 443 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".