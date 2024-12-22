28 قتيلاً فلسطينياً إثر قصف إسرائيلي في قطاع غزة

أفاد الدفاع المدني في غزة الأحد أن 28 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، قتلوا في غارات عدة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت الأحد في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم دفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن الدفاع المدني أحصى "28 شهيدا وعشرات المصابين إثر مواصلة الاحتلال للعدوان والقصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة الليلة الماضية وصباح اليوم" الأحد.

وأوضح أنه "تم نقل 4 شهداء وعدد من المصابين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في شارع الجلاء في مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني" في المدينة.

وأضاف أن "13 شهيدا سقطوا في استهداف الطيران الحربي الليلة الماضية منزلا مكوّنا من ثلاثة طوابق في دير البلح وسط القطاع" مشيرا إلى أن غالبية القتلى من عائلة "أبو سمرة، وبينهم ثلاث نساء وأطفال".

وتابع "8 شهداء على الأقل وعدد من المصابين سقطوا في مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج" في شمال شرق مدينة غزة.

وأضاف "تم انتشال جثث 3 شهداء جميعهم في العشرينات من العمر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شرق مدينة رفح" في جنوب قطاع غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في بيان إن مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع "تعرض فجر اليوم لقصف جوي ومدفعي عنيف ومكثف خصوصا قسم الرعاية والحضانة الذي أصيب بأضرار جسيمة".