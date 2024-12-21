مقتل 5 في غارة جوية على منزل في مخيم النصيرات بوسط غزة

قال مسعفون اليوم السبت إن خمسة أشخاص بينهم طفلان قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات للاجئين بوسط قطاع غزة.

في الوقت نفسه قالت وزارة الصحة في غزة إن هناك قصفا مكثفا وعنيفا على مستشفى كمال عدوان في شمال غزة والذي قالت إنه "يحدث بطريقة غير مسبوقة وبدون أي سابق إنذار".

والمستشفى هو واحد من ثلاثة مرافق طبية فقط لا تزال تعمل بشق الأنفس في الطرف الشمالي لقطاع غزة حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منذ أكتوبر .

وقالت الوزارة "يتم القصف بالمتفجرات ونيران الدبابات مستهدفا إيانا مباشرة بينما نحن متواجدون داخل أقسام المستشفى".