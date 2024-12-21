ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في غزة إلى 45227 قتيلاً

أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 45,227 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 21 مواطنا وإصابة 61 آخرين"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبإصابة هؤلاء يرتفع العدد الإجمالي للجرحى في قطاع غزة إلى 107573.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وعلى الصعيد ذاته، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، إن 4 قتلى سقطوا بقصف إسرائيلي على مدينة رفح ومحيط مستشفى كمال عدوان.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن في وقت سابق مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال بعدما استهدفت غارة إسرائيلية، يوم الجمعة، منزلهم في شمال القطاع.