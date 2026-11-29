

يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، للمصادقة على حزمة إجراءات لوجستية تمهيدًا لتنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، والبالغة 20 بندًا.وتشمل الإجراءات إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى مناطق محددة على طول ما يُعرف بـالخط الأصفر.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» ، يلتئم المجلس عند الساعة السادسة والنصف مساءً لبحث قرارات ميدانية وتنظيمية تشكّل ملامح المرحلة المقبلة في القطاع، ويأتي في مقدمتها نشر قوات دولية والمصادقة الرسمية على نشر قوة دولية لحفظ السلام وتثبيت الأمن داخل غزة.

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خطة إسرائيلية تتعلق بترتبيات قطاع غزة عقب ضغوطات أمريكية على تل أبيب التي تعطل خطة الرئيس الأمريكي ترامب.

الخطة بحس التقرير تتعلق بنزع سلاح حركة «حماس» على أربع مراحل، تبدأ خلال الأيام القريبة بموافقة إسرائيل على الخطة، وصولا إلى بدء تنفيذ مراحل ميدانية مطلع عام 2027.

وبحسب الخطة، تتمثل المرحلة الأولى في الحصول على الموافقة الإسرائيلية على نزع السلاح، فيما تشمل المرحلة الثانية، بعد شهر من هذه الموافقة، استكمال الاستعدادات للعملية، بما في ذلك إقامة معسكرات لجنود القوة متعددة الجنسيات.

أما المرحلة الثالثة، فمن المقرر أن تبدأ مطلع عام 2027، وتشمل إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى مناطق محددة على طول ما يُعرف بـالخط الأصفر، بالتزامن مع دخول القوة متعددة الجنسيات إلى تلك المناطق.

وفي المرحلة الرابعة، تنطلق المرحلة التجريبية من مشروع «رفح الخضراء»، الذي يتضمن إقامة مناطق منفصلة عن حركة «حماس»، مخصصة للسكان في قطاع غزة.

وتعرض الخطة تسلسلا زمنيا يبدأ بالموافقة السياسية الإسرائيلية، مروراً بالتحضيرات الميدانية وإدخال القوات متعددة الجنسيات، وصولاً إلى إقامة مناطق سكنية وإنسانية منفصلة عن سيطرة «حماس».