

لوّح «مجلس السلام» بالتخلي عن تفويضه بالإشراف على مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وإبلاغ الأمم المتحدة بضرورة تولي إسرائيل أو السلطة الفلسطينية مسؤولية القطاع، ما لم تفِ الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي ومصدرين مطلعين أن الممثل السامي لشؤون غزة في المجلس، نيكولاي ملادينوف، وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء الماضي، تضمنت هذا التحذير. وبحسب المصادر، لا يطالب المجلس إسرائيل بتقديم تنازلات إضافية، وإنما بتنفيذ الالتزامات التي سبق أن وافقت عليها بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية وفق المستويات المتفق عليها، وتمكين الهيئات الإداري والأمنية الجديدة من مباشرة مهامها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تدخل القطاع، ولم يبدأ تدريب قوة الشرطة الفلسطينية في مصر، كما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية، إذ لم تمنح الحكومة الإسرائيلية الموافقات اللازمة بعد.

ويمتد التفويض، الذي منحه مجلس الأمن الدولي للمجلس في نوفمبر 2025، حتى نهاية عام 2027، فيما لم تحدد رسالة ملادينوف مهلة زمنية لتنفيذ الالتزامات.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي أن نتانياهو أبلغ جاريد كوشنر، خلال اتصال هاتفي، بأن إسرائيل ستبدأ العمل على تنفيذ الخطة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سيجتمع غداً الأحد، لبحث إجراءات تشمل التمهيد لانتشار قوة الاستقرار الدولية، عشية إحاطة مرتقبة لملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي.

تصعيد ميداني

ميدانياً، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» مقتل اثنين من موظفيها، مساء الجمعة، في ضربة إسرائيلية قالت إنها أصابت إحدى عياداتها مباشرة في مدينة غزة، ما يرفع عدد موظفيها الذين قتلوا في القطاع إلى 17. وطالبت المنظمة بالمساءلة، مؤكدة أن منشآتها تحمل شعارها بوضوح، وأن مواقعها معروفة للجيش الإسرائيلي.

وأقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الضربة، قائلاً إن الموظفين، اللذين كانا يعملان حارسين، ينتميان إلى الجناح العسكري لحركة «حماس»، نافياً استهداف مستشفى أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية الطبية.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتل شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة، اليوم السبت، وإصابة طفل برصاص القوات الإسرائيلية في خان يونس، غداة مقتل ثمانية فلسطينيين في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت القوات الإسرائيلية الساحة الخارجية لمستشفى دورا الحكومي جنوب الخليل، في خطوة أدانتها وزارة الصحة الفلسطينية، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.