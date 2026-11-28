أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة عناصر من حركة حماس، بينهم مسلح شارك في هجوم 7 أكتوبر وفي مراسم تسليم رهائن إسرائيليين، وذلك في هجمات إسرائيلية الأسبوع الماضي.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، أسفر هجوم الجمعة الماضي في وسط قطاع غزة عن مقتل ثلاثة أعضاء في الجناح العسكري لحماس أثناء اجتماعهم لمواصلة شن هجمات، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وحدد الجيش الإسرائيلي أن أحد الثلاثة هو يوسف العايدي، نائب قائد خلية في قوة النخبة التابعة لحماس، والتي داهمت موقع صحاف التابع للجيش يوم 7 أكتوبر 2023.

كما شارك لاحقاً في مراسم تسليم الرهائن إيلي شرابي وأوهاد بن عامي وأور ليفي عام 2025، وفق الجيش. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة أسفرت أيضاً عن مقتل مصطفى حسن عويني، وهو قناص من حماس، ومحمود أبو هويشل، وهو عنصر في وحدة صواريخ مضادة للدبابات.

وفي غارة منفصلة، وقعت الجمعة وسط قطاع غزة، قُتل دياب الرحمن راضي، وهو قائد خلية في حماس، وأفاد الجيش بأنه كان متورطاً أيضاً في تحويل أموال لصالح الحركة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن جميع العناصر نفذوا أخيراً هجمات ضد القوات والمدنيين الإسرائيليين وعملوا على استعادة قدرات المجموعة الإرهابية، في انتهاك منهجي لوقف إطلاق النار.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، 7 فلسطينيين خلال اقتحامها قرية جيوس شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية، بأن القوات اعتقلت الفلسطينيين السبعة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.