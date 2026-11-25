

تواجه غزة شتاءها الرابع منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وبيئية تهدد مئات الآلاف من النازحين، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتتسع دائرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ما دفع الأمم المتحدة إلى الدعوة لتحرك دولي فوري لمنع ارتكاب مزيد من الفظائع بحق الفلسطينيين.

وحذّر اتحاد بلديات قطاع غزة، الأربعاء، من تعرض نحو ألف موقع ومخيم ومركز إيواء لخطر الغرق، مؤكداً أن 200 ألف خيمة مهترئة تحتاج إلى الاستبدال الفوري، فيما يهدد أكثر من ألفي مبنى متضرر وآيل للسقوط حياة السكان.

وأوضح الاتحاد أن المنخفضات الجوية مطلع نوفمبر الجاري أدت إلى تهالك نحو 70 ألف خيمة وتضرر أكثر من 350 ألف نازح، مشيراً إلى تدمير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وفقدان البلديات معظم آلياتها.

وحذّر من ارتفاع منسوب المياه في «وادي غزة»، ما يهدد مناطق المغراقة والزهراء ومحيطهما، مطالباً بإدخال 10 آلاف طن من الأسمنت لأعمال الصيانة الطارئة، وتوفير المعدات والمضخات والمساكن المتنقلة المقاومة للأمطار والرياح، مؤكداً أن حجم الأزمة يفوق قدرات البلديات مجتمعة.

وفي السياق، أكدت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية، حاجة لحبيب، أن الاستجابة الإنسانية لن تواكب الاحتياجات المتفاقمة ما لم تغيّر إسرائيل سياستها وتسمح بوصول المساعدات، معتبرة أن عرقلة إيصالها ليست مسألة قدرات، بل خيار سياسي.

ميدانياً، أفادت مصادر طبية، وفق وكالة «وفا»، بمقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلتان، في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع، الأربعاء. ومن بين القتلى مدير الأمن الداخلي شمال القطاع، محمد أبو العوف، وزوجته وطفلتاه، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصراً في حركة حماس، وفق «فرانس برس».

وفي الضفة الغربية المحتلة، نقلت «وفا» عن وسائل إعلام إسرائيلية معطيات تفيد بتورط أكثر من 700 مستوطن في أعمال عنف وإرهاب، مقابل 370 بنهاية العام الماضي، واستخدام 115 موقعاً استيطانياً منطلقاً للاعتداءات.

ووثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1369 اعتداءً نفذها مستوطنون خلال أكتوبر الماضي وحده، فضلاً عن 520 اعتداءً بحق المزارعين خلال موسم الزيتون.

واحتجزت القوات الإسرائيلية طواقم أممية وطبية ووفداً أجنبياً جنوب الخليل، فيما أطلق مستوطنون الرصاص باتجاه منازل جنوب نابلس، واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تزايد الطابع الممنهج للانتهاكات الإسرائيلية، مشيراً إلى استمرار قتل المدنيين والتهجير القسري، وإعلان مسؤولين إسرائيليين كبار نيتهم جعل هذا التهجير دائماً.

ودعا تورك جميع الدول إلى التحرك الفوري لمنع وقوع مزيد من الفظائع بحق الفلسطينيين، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، ودعم عمل المحاكم الدولية، مذكّراً الفصائل الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.