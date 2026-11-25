

صادق البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعدما تقدم به غادي آيزنكوت المكلف تشكيل الحكومة المقبلة.

وحظي مشروع القانون بغالبية 65 صوتا مقابل 50 صوتوا ضده.

وكان آيزنكوت تعهد خلال حملته الانتخابية بالعمل سريعا على تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للتحقيق في الإخفاقات التي سمحت لحركة حماس بتنفيذ هجومها، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وسبق لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، التي كانت في السلطة وقت وقوع الهجوم، أن رفضت المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق من هذا النوع، واقترحت تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الائتلاف والمعارضة، على أن يتولى سياسيون تعيين أعضائها.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون الآن إلى إحدى لجان الكنيست لمناقشته، على أن يجتاز ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وبحسب بيان للبرلمان فإن لجنة التحقيق ستتألف من خمسة أعضاء، وستكون ملزمة بنشر تقرير مرحلي خلال عام واحد من تاريخ الإعلان عن تشكيلها.

ويخصص مشروع القانون ميزانية بقيمة 7 ملايين شيكل (نحو مليوني دولار) لتشكيل اللجنة وبدء عملها.

واعتبر حزب «يشار» الذي يتزعمه آيزنكوت في بيان أن تشكيل لجنة تحقيق «أساسي لكشف الحقيقة واستخلاص العبر الضرورية لحماية أمن إسرائيل».