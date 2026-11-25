

قتل 5 فلسطينيين، بينهم طفلتان، وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ومخيماً للنازحين شمال غربي المدينة، فيما واصلت إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة والقدس، عبر اقتحامات متزامنة واعتقالات ومداهمات واسعة للمنازل، تترافق مع تخريب الممتلكات والتنكيل بالسكان، في ظل اتساع رقعة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.



وفي أحدث الاعتداءات، قتل فلسطيني وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً داخل المخيم المصري للنازحين في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.



وسبق ذلك، فجر الأربعاء، مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وتوفيت عائلة بأكملها بينهم طفلتان.



وفي جنوبي القطاع، أصيب طفل جراء استهداف منطقة بئر 22 في مواصي خان يونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي المدينة.



كما شهدت مناطق جنوبي خان يونس إطلاق نار مكثفاً من الدبابات الإسرائيلية شرقي منطقتي بطن السمين وقيزان رشوان، وفي محيط شارع الطينة، وسط استمرار إطلاق النار باتجاه المناطق السكنية.



وفي مدينة رفح، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة صوب خيام النازحين في منطقة المواصي، ما يفاقم المخاطر المحدقة بالمدنيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.



ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية،، ارتفعت حصيلة القتلى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلى 1.679 فلسطينياً، إضافة إلى 6.100 مصاب.



من جهة أخرى شنت قوات إسرائيلية، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات ومواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتخريب محتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ففي نابلس، اقتحمت قوات مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت منازل عدة، كما اقتحمت بناية سكنية في حي رفيديا غرباً، وشملت الاقتحامات أحياء وبلدات في المحافظة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات اسرائيلية بلدتي بيت أمر شمال المحافظة وإذنا غربها، واعتقلت ثلاثة شبان. وشهدت بيت أمر اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بسكانها.

وفي رام الله، داهمت قوات إسرائيلية عدداً من المنازل خلال اقتحامها قرية دير جرير شرق المدينة، بينما اقتحمت قرية مسلية جنوب جنين، ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، حيث نفذت عمليات تفتيش ومداهمة لمنازل الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، نفذ مستوطنون جولات استفزازية في منطقة الحرايق ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملات متواصلة تنفذها قوات إسرائيلية في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، وتتخللها عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.