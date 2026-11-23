

شهدت الأرض الفلسطينية، اليوم، تصعيداً جديداً في اعتداءات إسرائيل، حيث قتل 4 فلسطينيين في قصف مناطق بغزة، وتواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية بما فيها القدس وتشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق الطرق.

قتل 4 فلسطينيين بينهم موظف يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأُصيب عدد آخر، اليوم الاثنين، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة طالت مناطق في قطاع غزة، في سياق الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة أطلقت صاروخاً باتجاه مركبة أثناء مرورها في محيط المفترق، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وسقوط 4 قتلى وعدد من المصابين بين مستقلي المركبة والمارة، الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية إسرائيل، صباح اليوم، المناطق الشرقية من منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74746 قتيلاً و176234 مصاباً.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف وإطلاق النار والتفجيرات في مناطق مختلفة من القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافق ذلك من سقوط ضحايا جدد وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر الاثنين، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وداهمت عدداً من المحال التجارية.

ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) عن مصادر محلية القول، إن «قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة والسوق التجارية بمدينة نابلس، وداهمت محلاً لبيع الأدوات الزراعية، وصالون حلاقة في شارع حطين، وعبثت بمحتوياتهما».



في السياق، ذكرت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت عشرات المنازل في المخيم واحتجزت نحو 30 فلسطينياً بعد مداهمة منازلهم، وحققت معهم ميدانياً، قبل أن تخلي سبيلهم لاحقاً.

واعتقلت أيضاً قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، أربعة أسرى محررين من بلدة علار شمال طولكرم.

وتشهد مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية اقتحامات متواصلة تنفذها قوات إسرائيلية تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات وتنكيل بالمواطنين، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.