

كشفت تقارير فلسطينية صدرت، السبت، عن توسع صناعي استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة، يستهدف تعزيز المستوطنات بمصادر دخل وبنية اقتصادية دائمة، بالتزامن مع تحذير أممي من اعتداءات قياسية على مزارعي الزيتون وقيود متزايدة على وصولهم إلى أراضيهم. وبينما شهدت مناطق متفرقة اعتداءات واقتحامات جديدة، حذّر محافظ قلقيلية من استمرار عزل عشرات آلاف الدونمات الزراعية خلف جدار الفصل.

وأصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقدير موقف كشف أن إسرائيل تدير 28 منطقة صناعية استيطانية قائمة في الضفة، ومنها القدس، تمتد على مساحة 8844 دونماً، في حين يجري الدفع بمشاريع جديدة قرب طولكرم والخليل وسلفيت، تتجاوز مساحة بعضها أكبر منطقة صناعية قائمة حالياً.

وأظهرت المعطيات أن ثلاث مناطق، هي «ميشور أدوميم» و«بركان» و«عطروت»، تستحوذ على 50.9% من المساحة الصناعية الاستيطانية، في حين يعمل في المناطق القائمة نحو 14100 فلسطيني. وحذّرت الهيئة من تحول المناطق الصناعية إلى رافعة اقتصادية لزيادة أعداد المستوطنين، عبر توفير الوظائف وتمويل الخدمات وتطوير البنية التحتية.

ورصد التقرير ثلاثة مشاريع بارزة في مراحل مختلفة، بينها «مبوؤوت لخيش» قرب ترقوميا غربي الخليل، بمساحة 3039 دونماً، بعدما وقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أمراً بتحديد نطاق نفوذها خلال نوفمبر الجاري.

أما مشروع «بستاني حيفتس» قرب طولكرم، فقد دخل مرحلة التطوير والتسويق على مساحة تقارب 800 دونم تضم 96 قسيمة صناعية وتجارية، في حين لا يزال مشروع «ناحال رابا» في سلفيت مخططاً مودعاً على مساحة نحو 2500 دونم.

وأشارت الهيئة إلى احتفاظ الإدارة المدنية الإسرائيلية باحتياطي تخطيطي صناعي يبلغ نحو 35 ألف دونم، يعادل أربعة أضعاف المساحات القائمة تقريباً.

وتكشف الصحافة الإسرائيلية أبعاداً إضافية لهذه المشاريع، إذ ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، في التاسع من نوفمبر، أن القائمين على مشروع ترقوميا يسعون أيضاً إلى منع تنفيذ مبادرة سابقة لإقامة منطقة صناعية فلسطينية في الموقع، شهدت خطوات رسمية خلال عامي 2017 و2018.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ربطه المشروع بخطط لتطوير أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية، في حين توقع رئيس مجلس مستوطنات «غوش عتصيون» يارون روزنتال أن يحقق المشروع بعد إنشائه إيرادات تتجاوز 100 مليون شيكل سنوياً.

وفي تقرير آخر، صدر السبت، أفاد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن الدفع بالمشروع الإسرائيلي تزامن مع إغلاق المنطقة الصناعية الفلسطينية في بيت أولا المجاورة بالسواتر الترابية منذ الرابع من نوفمبر، وسط تحذيرات من تأثير الإجراءات الإسرائيلية على النشاط الاقتصادي وفرص التنمية الفلسطينية.

وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات أعلن، خلال وضع حجر الأساس لمشروع «بستاني حيفتس» في 12 نوفمبر، أن حكومته قطعت شوطاً في ترسيخ السيادة الإسرائيلية «بحكم الأمر الواقع» في الضفة، مضيفاً أن «الهدف التالي هو تفكيك السلطة الفلسطينية»، بحسب صحيفة «سروغيم» العبرية.

وفي صورة ميدانية للقيود المفروضة على الأراضي الفلسطينية، كشف محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، في تصريحات صحفية السبت، أن أكثر من 57 ألف دونم من أراضي المحافظة معزولة خلف جدار الفصل، وأن المزارعين ينتظرون أحياناً ما بين ثلاث وخمس ساعات أمام البوابات الإسرائيلية للوصول إلى أراضيهم. وأوضح أن الأراضي المعزولة تضم مساحات منتجة من الحمضيات والجوافة والأفوكادو والمانغا، فضلاً عن أكثر من 40 مشتلاً زراعياً ونحو 78 بئراً ارتوازياً، مؤكداً استمرار جهود المزارعين للحفاظ على إنتاجها رغم القيود المفروضة على الحركة.

وفي موازاة هذه التطورات، حذرت مجموعة العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان صدر الجمعة، من تسجيل أكثر من 400 اعتداء للمستوطنين مرتبطة بموسم الزيتون منذ سبتمبر، وهي أعلى حصيلة موثقة لأي موسم سابق.

وقالت المجموعة إن الاعتداءات أدت إلى إصابات وأضرار بأكثر من أربعة آلاف شجرة وشتلة، وتخريب أو سرقة ما يزيد على 25 ألف كيلوغرام من المحاصيل، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية اقتلعت أو أتلفت أكثر من عشرة آلاف شجرة وشتلة فلسطينية، معظمها من الزيتون، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

واستمرت الاعتداءات السبت، إذ أفادت وكالة «وفا» باقتحام مستوطنين مسلحين منطقة واد الأعور في قرية بيرين جنوب شرقي الخليل، وتهديد الأهالي أثناء قطف الزيتون، بالتزامن مع إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز. ونقلت عن رئيس المجلس القروي فريد برقان أن الاعتداءات المتكررة تشمل تدمير الممتلكات والمزروعات وسرقة المواشي.

وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة وحطموا زجاج شاحنة ومركبة أخرى، في حين أفادت مصادر محلية بتخريب مستوطنين حظائر أغنام في منطقة رأس الأحمر بالأغوار الشمالية.

وامتدت العمليات الإسرائيلية إلى مناطق أخرى، إذ اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطناً ونجله أثناء رعي الأغنام في قرية التبان بمسافر يطا جنوبي الخليل، وثلاثة شبان من قباطية جنوب جنين، كما اقتحمت ضاحية اكتابا وبلدة بلعا شرقي طولكرم وفتشت منازل.

وحذرت الأمم المتحدة من أن القيود والاعتداءات لا تهدد المحصول الحالي وحده، بل تعرقل العناية بالأشجار طوال العام وتؤثر في إنتاجيتها مستقبلاً، بما يهدد مصادر رزق ما بين 80 ألفاً و100 ألف أسرة فلسطينية.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة السلطات الإسرائيلية إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على مزارعي الزيتون الفلسطينيين وضمان وصولهم الآمن والمنتظم إلى أراضيهم.