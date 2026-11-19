

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، انتهاء عملية برية نفذها بالدبابات غرب «الخط الأصفر» وسط قطاع غزة، في واحدة من أبرز عمليات التوغل المعلنة خارج مناطق سيطرته منذ بدء الهدنة في أكتوبر 2025. غير أن انتهاء العملية لم يبدد مخاوف السكان من تجدد التحركات العسكرية، وسط مؤشرات إسرائيلية إلى احتمال تكرار عمليات مماثلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته، بمشاركة أجهزة استخبارات ووحدات هندسية، استهدفت تفكيك نفق تابع لحركة «حماس» قرب مخيم النصيرات، زاعماً أنه يشكل تهديداً لجنوده. وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات»، إعادة فتح شارع صلاح الدين، الشريان الرئيس الواصل بين شمالي القطاع وجنوبيه، بعد إغلاقه خلال العملية.

لكن سكاناً أفادوا باستمرار سماع إطلاق نار متقطع، ما دفع مركبات وعائلات إلى تجنب الطريق، رغم إعلان فتحه. وكانت الدبابات الإسرائيلية قد تقدمت، الأربعاء، إلى مناطق قرب مخيمي النصيرات والبريج، وسط قصف مدفعي وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت، وفق مصادر فلسطينية.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نقلاً عن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش، أن القوات ستواصل التعامل مع ما تعتبره تهديدات عسكرية، حتى لو كانت خارج «الخط الأصفر»، في إشارة إلى احتمال تكرار التوغلات. ويثير هذا الموقف تساؤلات بشأن مستقبل خط الفصل الذي أقره اتفاق وقف إطلاق النار، ومدى قدرته على منع الاحتكاك العسكري المباشر.

وأدت العملية إلى موجة نزوح جديدة، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مغادرة نحو ستة آلاف فلسطيني مناطقهم، فيما اضطرت عائلات إلى حمل أمتعتها على الدراجات والمركبات الصغيرة، خشية اتساع العمليات.

وتزامن التصعيد مع انتقادات وجهها «مجلس السلام» إلى طرفي الاتفاق، محذراً من استمرار الإخفاق في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية. وبحسب ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أشار تقرير للمجلس إلى أن تأخر الموافقات الإسرائيلية على ترتيبات تشكيل قوة شرطة فلسطينية وإدارة مدنية انتقالية، يعرقل التقدم نحو انسحاب القوات وإعادة إعمار القطاع، فيما تتزايد المخاوف من انهيار الهدنة.

من جهة أخرى حذرت منظمة إنقاذ الطفل، الخميس، من أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون مخاطر غير مسبوقة بعد ثلاثة أعوام من الحرب، حيث يعانون من النزوح المتكرر وفقدان أفراد الأسرة والافتقار للرعاية الصحية والتعليم، وظروف معيشية بالغة السوء.

وقالت المنظمة إن نحو ثلث عشرات آلاف الهجمات والانتهاكات التي تم تسجيلها ضد الأطفال في أنحاء العالم العام الماضي، وقعت في الأراضي الفلسطينية. وقال أحمد الهنداوي المدير الإقليمي للمنظمة لوكالة أسوشيتد برس، إن التداعيات النفسية والجسدية على الأطفال الفلسطينيين في غزة «سوف تستمر لأعوام مقبلة».

ووثقت منظمة إنقاذ الطفل نحو 12500 واقعة انتهاك للأطفال في الأراضي الفلسطينية، معظمها تمثلت في هجمات على المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى الحرمان من المساعدات. وأضافت المنظمة أن الوضع كان حرجاً بصورة خاصة في غزة، حيث تواصل إسرائيل الهجوم على القطاع، على الرغم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في أكتوبر 2025.

وعلى الرغم من أن أحدث تقرير يركز على إحصاءات 2025، قال الهنداوي إن الظروف تحسنت قليلاً هذا العام. وقال الهنداوي «الكثير من الأطفال الذين نجوا يعانون هم أنفسهم من إصابات، وليس لديهم آباء على قيد الحياة». وأضاف «هذا التقرير يظهر بوضوح أن ما حدث ومستمر في الحدوث في غزة، يمثل انتهاكات على مستوى لم نشهده من قبل، ويجب أن يمنحه المجتمع الدولي أولوية».