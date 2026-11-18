أطلق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عملية عسكرية غرب "الخط الأصفر" وسط قطاع غزة، متوغلا في مناطق سبق أن انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف فلسطينية من توسيع رقعة الاحتلال وإعادة فصل جنوب القطاع عن شماله.و اجبرت العملية عشرات العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها في المناطق الشمالية الشرقية من مخيّمَي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة، في تطور أعاد مشاهد النزوح والهلع إلى المنطقة. وتترافق العملية، التي تُعد الأولى منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، مع إغلاق جزء من شارع صلاح الدين، أحد الطريقين الرئيسيين الرابطين بين شمال القطاع وجنوبه، قرب مخيمي البريج والنصيرات اللذين يؤويان عشرات آلاف النازحين.وأسفرت العملية، وفق حصيلة أولية، عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، وسط قصف وإطلاق نار كثيف، بحسب مصدر طبي وتأتي العملية بعد أكثر من 13 شهرا على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ظل توسع الانتشار العسكري الإسرائيلي غرب "الخط الأصفر" وتعثر تنفيذ الانسحابات الإضافية المنصوص عليها في الاتفاق.

إغلاق طرق



أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بدء عملية عسكرية بمحيط "الخط الأصفر"، تشمل 3 مربعات جغرافية تحمل الأرقام 660 و661 و666، وفق خريطة يعتمدها الجيش لتقسيم القطاع.

وأعلن إغلاق شارع صلاح الدين في تلك المناطق حتى انتهاء العملية، دون تحديد موعد لذلك.ولاحقا، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بدء "نشاط عسكري مركز" غرب الخط.

و تشمل التحركات منطقة المغراقة جنوب غربي مدينة غزة، ومحيط جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وحي الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات، ومناطق شمال غربي مخيم البريج.

وتضم المناطق المستهدفة أراضي زراعية ومنازل ومنشآت مدنية، قرب تجمعات سكنية ومخيمات للنازحين.

وسبق العملية تصعيد استمر أياما، شمل توغلات ونسف منازل ومنشآت فلسطينية باستخدام صناديق متفجرة تلقيها مسيرات إسرائيلية، في مناطق بينها محيط جسر وادي غزة.

قال الجيش الإسرائيلي أن العملية تستهدف ما يصفه بـ"البنى التحتية للإرهاب"، وتهدف إلى "إزالة تهديدات تستهدف قواته"، دون تحديد طبيعة تلك البنى أو موعد انتهاء العملية.لكن تنفيذها غرب "الخط الأصفر" يثير مخاوف فلسطينية من أن تكون تمهيدا لتوسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية على مناطق إضافية، وتقليص المساحات المتاحة للسكان.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، أن العملية تستهدف توسيع المناطق الخاضعة للاحتلال، وتحويل "الخط الأصفر" إلى حدود فعلية لسيطرة عسكرية دائمة، محذرة من أنها قد تمهد لتصعيد أوسع يهدف إلى تهجير السكان وتقطيع أوصال القطاع.

ويحدد "الخط الأصفر" نطاق انتشار القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبقى، عند بدء تنفيذه، نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع تحت سيطرتها.

ورغم أن الاتفاق ينص على انسحابات إضافية، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ توغلات غرب الخط ونسف منازل وإقامة مواقع عسكرية.

خرائط اسرائيلية



وسبق أن كشفت تقارير صحفية، في أبريل الماضي، عن خرائط إسرائيلية لنطاق إضافي يُعرف بـ"الخط البرتقالي"، يشمل أراضي تعادل نحو 11 بالمئة من مساحة غزة خارج الخط الأصفر الأصلي.

وقالت إسرائيل إن النطاق الجديد مخصص لتنظيم حركة المنظمات الإنسانية، فيما أثار مخاوف من توسيع السيطرة العسكرية.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن اعتزامه الاحتفاظ بالمناطق التي توغل فيها الأربعاء، ما يجعل طبيعة انتشاره ومدته عاملين حاسمين في تحديد أهداف العملية وتداعياتها.

تثير العملية مخاوف من إعادة فرض قيود عسكرية طويلة الأمد على التنقل بين شمال القطاع وجنوبه، خصوصا مع إغلاق شارع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة.ويمتد الشارع من شمال القطاع إلى جنوبه، ويشكل، إلى جانب شارع الرشيد الساحلي، أحد الشريانين الرئيسيين لحركة السكان والبضائع والمساعدات الإنسانية.

وهدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس،الأربعاء، باحتلال مزيد من الأراضي في قطاع غزة ولبنان وسوريا وإجلاء السكان منها في حال تصاعد المواجهات، مؤكداً أن إسرائيل لن تسحب قواتها من مواقع انتشارها الحالية قبل تحقيق شروطها العسكرية والأمنية.