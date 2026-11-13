تحذيرات دولية من كارثة صحية في غزة مع تفشي الأمراض

حذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد خطير في معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بين النازحين في قطاع غزة. وأكدت المنظمة أن الوضع يتجه نحو الأسوأ مع هطول الأمطار الغزيرة التي أغرقت آلاف الخيام التي تؤوي العائلات المشردة.

واعتبرت أن هذه البيئة المزدحمة تمثل أرضاً خصبة لانتشار الأوبئة التي يصعب السيطرة عليها في ظل نقص الإمكانيات.



وطالبت 50 دولة و3 منظمات عالمية، أمس، إسرائيل بفتح جميع معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وحماية العاملين الصحيين والإنسانيين إثر تدهور الأوضاع المعيشية مع حلول فصل الشتاء.

وشددت على ضرورة إدخال المساعدات بكميات تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، ولا سيما مستلزمات الإيواء للنازحين والوقود والمياه.

أمنياً، قتل فلسطينيان وأصيب 8 آخرون بهجمات لقوات إسرائيلية على قطاع غزة، فجر اليوم، في حين توفي شاب متأثراً بجروح أصيب بها في قصف مستشفى ناصر.

وأفادت مصادر طبية بمقتل فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وإصابة مسنّة ونجلها بقصف مدفعي استهدف مناطق شرقي الحي.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف باتجاه ساحل المدينة، في حين قصفت المدفعية محيط جسر وادي غزة جنوبيها.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قُتل فلسطيني وأصيب 5 آخرون بغارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على تجمع لفلسطينيين في منطقة المسلخ التركي جنوب غربي المدينة، وتزامن ذلك مع إطلاق آليات الجيش النار بكثافة باتجاه مناطق شرقي خان يونس وجنوبيها ووسطها، وقصف مدفعي شرقي المدينة.



وارتفعت حصيلة قتلى قصف الجيش على مستشفى ناصر إلى 7 فلسطينيين، بعد وفاة الشاب محمد الجزار (20 عاماً) متأثراً بإصابته.

وكان القصف قد استهدف أحد مباني المستشفى، فجر أول من أمس، وأسفر عن مقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين من الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم، وفق وزارة الصحة في غزة.