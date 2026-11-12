غزة تحت القصف والبرد.. ومجلس السلام يطالب بتنفيذ خطة ترامب فوراً



شهد قطاع غزة، الخميس، تصعيداً إسرائيلياً جديداً طالت غاراته مجمعاً طبياً ومناطق متفرقة راح ضحيته 12 فلسطينياً، فيما دعا مجلس السلام المسؤول عن الإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، الخميس إلى التنفيذ الفوري لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تواصلت فيه اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من اتساع التوتر، ومطالبات أممية عاجلة بفتح المعابر لإنقاذ النازحين من تبعات الشتاء.

وقال مجلس السلام في بيان إن «الخسارة المأسوية في الأرواح بعد غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس، تؤكد بوضوح السبب الذي يجعل من الضروري تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام الشامل على الفور، ودون أي تأخير إضافي».

وقُتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل يبلغ 13 عاماً، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس. وأعلن الدفاع المدني إصابة أكثر من 20 شخصاً، بينما أوردت مصادر طبية حصيلة أوسع شملت 52 حالة جرى التعامل معها داخل المستشفى وميدانياً. وألحق القصف أضراراً كبيرة بأقسام الجراحة والعناية المركزة، ما فاقم الضغوط على منشأة تقدم خدماتها في ظروف بالغة الصعوبة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الضربة، مدعياً أنها استهدفت قيادياً بارزاً وعناصر من حركة «حماس» يستخدمون المستشفى لأغراض عسكرية، فيما وصفت الحركة الغارة بأنها «جريمة حرب»، محملة الجهات المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار مسؤولية عدم منع تكرار الهجمات.

وفي مناطق أخرى من القطاع، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني في هجوم بطائرة مسيّرة قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وبإلقاء قنابل على تجمع لمواطنين جنوب خان يونس ومراكب صيادين قبالة مخيم الشاطئ. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية ستة صيادين قبالة سواحل دير البلح وخان يونس.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن حصيلة قتلى التصعيد في غزة بلغت 12 شخصاً، بينهم طفل وطبيب.

وبالتوازي مع القصف، توفي الرضيع كنان، البالغ تسعة أشهر، جراء البرد داخل خيمة نزوح عائلته في خان يونس، في مؤشر جديد إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.

ودعا منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة توم فليتشر إلى فتح جميع المعابر فوراً، وإدخال الخيام والملابس الدافئة والوقود ومعدات تصريف المياه، محذراً من أن التأخير يعرض أرواح المدنيين لمخاطر يمكن تجنبها. وتفيد تقديرات أولية بتضرر أكثر من 200 ألف شخص بفعل الأمطار والفيضانات، وتضرر أماكن إيواء أكثر من 40 ألف أسرة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، هاجم مئات المستوطنين بلدة عطارة شمال رام الله، وفق مصادر فلسطينية، واعتدوا على سكانها وألحقوا أضراراً بأربعة منازل وثلاث مركبات. وأعلن الهلال الأحمر إصابة رجل يبلغ 67 عاماً بالضرب، بينما أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل البلدة بالتزامن مع الهجوم.

كما منع مستوطنون رعاة فلسطينيين من الوصول إلى مراعيهم شرق طوباس.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بمصادقة السلطات الإسرائيلية على مخططات لإقامة ميادين رماية ضمن 31 موقعاً استيطانياً، تشمل 29 مستوطنة وحياً استيطانياً ومنطقتين صناعيتين.

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن استمرار الهجمات سيُبقي المنطقة «على فوهة بركان»، مطالباً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وحماية المدنيين.

من جهة أخرى منعت فرنسا دخول رئيس مجلس «شومرون» الاستيطاني يوسي داغان، على خلفية دوره في سياسة الاستيطان بالضفة الغربية.

واعتبرت باريس أن الاستيطان يخالف القانون الدولي ويقوض حل الدولتين، فيما وصفت إسرائيل القرار بأنه «غير مقبول»، وأعلنت عزمها طلب توضيحات من الحكومة الفرنسية. وجاءت الخطوة بعد إقرار لجنة برلمانية فرنسية مقترحاً لحظر استيراد منتجات المستوطنات والخدمات الداعمة لها.

إلى ذلك ​قالت المفوضية الأوروبية الخميس إنها ⁠تعتزم دراسة مبادرة شعبية تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية اتهامات بارتكاب إسرائيل ​انتهاكات لحقوق ​الإنسان.

وجمعت ⁠المبادرة أكثر ​من ⁠1.1 مليون ⁠توقيع موثق ⁠من 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الحد الأدنى ​المطلوب لإجراء مراجعة رسمية.