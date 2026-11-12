6 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة

قتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل "13 عاما" وأصيب عشرات آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما ألحق دماراً واسعاً بأقسام طبية داخل المجمع وأثار مخاوف بشأن سلامة المرضى والطواقم الطبية والمرافقين.

وقالت مصادر طبية إن طائرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين داخل المجمع، حيث يقع قسم الجراحة، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وإصابة عدد من المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمرافقين.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني في محافظة خان يونس تمكنت من انتشال جثامين ستة قتلى وإجلاء عشرات المصابين من موقع القصف، مشيرا إلى انتهاء عمليات الانتشال والإجلاء.

وأفادت حصيلة لاحقة لعملية الاستجابة الميدانية بتسجيل 52 إصابة، نقل 30 من أصحابها إلى الأقسام الطبية لتلقي العلاج، فيما جرى التعامل ميدانيا مع 22 حالة أخرى.

من جانبه، قال مدير مجمع ناصر الطبي إن الصاروخ اخترق المبنى بصورة عمودية، ما أدى إلى مروره عبر عدة طوابق وحدوث دمار واسع، لا سيما في قسمي العناية المركزة والجراحة، اللذين يضمان أقساما للرجال والنساء.

وقال شهود عيان من داخل المجمع ان حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى كبير، حيث تضررت مرافق طبية وأجزاء من الأقسام المستهدفة، في وقت يواصل فيه المستشفى تقديم خدماته لآلاف المرضى والجرحى في ظل ظروف صحية بالغة الصعوبة ونقص حاد في الإمكانات والمستلزمات الطبية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تصريح رسمي بشأن الهجوم وأسبابه.

وذكرت مصادر طبية أن من بين القتلى شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما لم تتضح على الفور الظروف التفصيلية التي كان يوجد فيها جميع الضحايا داخل المبنى لحظة القصف.