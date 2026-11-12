الجامعة العربية تطلق نداءً إنسانياً لإنقاذ أهل غزة

أطلقت جامعة الدول العربية نداء إنسانياً عاجلاً لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية مع حلول فصل الشتاء، وما خلفته الأمطار والسيول من أضرار طالت عشرات الآلاف من المآوي والخيام، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والمنسق لإنقاذ المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، في بيان، إن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة منذ 7 أكتوبر 2023، مع استمرار نقص الاحتياجات الأساسية وتضرر البنية التحتية.

وأضاف أن فصل الشتاء فاقم معاناة النازحين، مشيراً إلى أن الأمطار والسيول ألحقت أضراراً واسعة بمخيمات ومناطق الإيواء.

وبحسب البيان، تسببت الأحوال الجوية في تدمير أو إغراق 40 ألف مأوى للنازحين و70 ألف خيمة، وألحقت أضراراً بأكثر من 200 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى ومصابون.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية من أن آلاف العائلات باتت في العراء من دون مأوى أو وسائل تدفئة أو أغطية مناسبة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل «مسؤولياته القانونية والأخلاقية»، والتحرك لتوفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية العاجلة.

وقال إن جامعة الدول العربية بادرت، في ظل هذه الظروف، إلى إنشاء «شبكة للإغاثة الإنسانية لحالات الطوارئ»، وأوضح أن المبادرة تستهدف تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية في المنطقة العربية، بالتنسيق مع المنظمات المعنية.

من جهتها، حذَّرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من نقص الحماية وسط مخاوف صحية لأكثر من 940 ألف نازح يعيشون في مناطق معرَّضة للفيضانات في قطاع غزة.

وأفادت وكالات الإغاثة بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين تُركوا في خيام غارقة بالمياه وتالفة بعد العواصف المميتة في عطلة نهاية الأسبوع، في حين يُحتجز 150 ألف مأوى جديد خارج غزة، في انتظار موافقة إسرائيلية للدخول.

ووفقاً للأمم المتحدة، يوجد 940 ألف شخص في غزة في مناطق معرضة لخطر الفيضانات في خيام مؤقتة دون حماية من الأمطار الغزيرة. وقد تفاقم تهديد الفيضانات؛ لأن مرافق ضخ مياه العواصف لا تعمل بسبب نقص الكهرباء.

وقُتل ما لا يقل عن 4 أطفال فلسطينيين وامرأة جراء الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت خياماً هشة في القطاع.