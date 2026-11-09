غزة.. ترتيبات دولية على وقع الغارات وأزمة النازحين



تزامنت تحضيرات أمريكية لنشر قوة دولية في قطاع غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية، الاثنين، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية عقب الأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع، وألحقت أضراراً واسعة بمخيمات النازحين والمرافق الحيوية. وفيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن موافقة على نشر مئات العسكريين الأجانب، طالبت الحكومة الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لتسهيل دخول المساعدات، وتسريع عمليات الإيواء والإغاثة.

وكشف موقع «واللا» الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر أمنية، أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على نشر قوة أولية متعددة الجنسيات، قوامها نحو 250 عسكرياً أجنبياً، داخل غزة، في إطار الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، من دون صدور إعلان رسمي يؤكد الموافقة أو يحدد موعد الانتشار.

وذكر الموقع أن ضباطاً عسكريين أجانب شوهدوا برفقة قوات أمريكية قرب حدود القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع نقل واشنطن مركبات مدرعة ومعدات عسكرية إلى قاعدة قريبة من غزة، جرى تجهيزها لاستقبال القوات.

وأشار إلى استعداد دول، بينها إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا، للمشاركة في القوة، مقابل اعتراض إسرائيلي على مشاركة تركيا. ونقل عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين مخاوف من سرعة الانتشار، وطبيعة المهام التي ستتولاها القوات الأجنبية، وانعكاساتها على تحركات الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.

ميدانياً، أصيب عشرة فلسطينيين، الاثنين، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مفترق الصناعة غربي مدينة غزة، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. كما استهدفت مسيّرة أخرى سطح منزل قرب مسجد فلسطين في حي الرمال، فيما سُجلت إصابات بقصف منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في رفح، بالتزامن مع تقارير عن قصف مدفعي، وإطلاق نار في مناطق من خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول ثلاثة قتلى و15 مصاباً إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة المعلنة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إلى 1613 قتيلاً و5833 مصاباً.

إنسانياً، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير أصدره الاثنين، تلقي بلاغات من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت مساكنها أو ممتلكاتها جراء الأمطار. وأشارت تقديراته الأولية إلى تدمير أكثر من ستة آلاف مأوى عائلي، وتضرر نحو 17 ألفاً و400 آخر.

وحذّر المكتب من شبه نفاد مخزون الخيام والأغطية والملابس داخل القطاع، رغم وجود أكثر من 150 ألف خيمة جاهزة للإرسال من خارجه. وأكد الحاجة العاجلة إلى موافقات إسرائيلية وتمويل لإدخال المعدات والإمدادات، مشيراً إلى تضرر مرافق صحية وتعليمية، وتعطل بعض الخدمات الأساسية بفعل الفيضانات.

وفي رام الله، جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية، وتسهيل عمل الطواقم الحكومية في غزة، لإنشاء مراكز إيواء، وإصلاح شبكات المياه والبنية التحتية. واعتبرت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، أن تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وجمود عمل مجلس السلام، يمثلان عقبتين أمام معالجة الأزمة.