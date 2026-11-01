8 قتلى بغارات إسرائيلية على غزة.. وتصعيد عسكري في الضفة



قُتل ثمانية فلسطينيين بينهم طفل، وأُصيب نحو 20 آخرين، الأحد، في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، فيما تواصلت المداهمات والقيود العسكرية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن خمسة أشخاص قُتلوا في غارة استهدفت منطقة المواصي غربي خان يونس، وثلاثة آخرين في حي الرمال بمدينة غزة. وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع أن الغارة الأولى استهدفت عناصر من الشرطة أثناء تأدية عملهم، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين في خان يونس. وأفادت مصادر طبية بأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

وفي الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في الخليل لليوم العاشر، وسط تهديدات بتوسيعها. وبحسب بلدية الخليل، أسفرت العمليات عن هدم 15 منزلاً ومنشأة وإغلاق 327 متجراً، فيما تضرر أو نزح أكثر من 3300 فلسطيني، وتعطلت الدراسة لنحو 80 ألف طالب. وشهدت نابلس وعدة بلدات أخرى اقتحامات واعتقالات.

سياسياً، أفادت «بلومبرغ» بأن «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب رسمياً من إيطاليا تقديم مستشارين من الشرطة وقوات «الكارابينييري» للمساهمة في تشكيل قوة أمنية في غزة، بينما لم تتخذ روما قراراً نهائياً بشأن المشاركة.