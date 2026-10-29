قتلى بغارات إسرائيلية في غزة.. وحصار الخليل يهجّر 3361 فلسطينياً



تواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الخميس، مع سقوط قتلى وجرحى في غارات على قطاع غزة، واتساع التداعيات الإنسانية والاقتصادية للعملية العسكرية المتواصلة في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة لليوم السابع، وسط تهجير آلاف السكان، وتعطّل الدراسة والأنشطة التجارية، وخسائر اقتصادية بملايين الشواكل يومياً.

ففي قطاع غزة، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع. وأصيب 11 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف مدفعي استهدف منزلاً في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، في حين طال القصف مناطق في بيت لاهيا وخان يونس ودير البلح، رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق وزارة الصحة في غزة، بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 نحو 1568 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 5600 مصاب، وسط استمرار الغارات وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع إعلان وزارة الصحة أن 21 ألفاً و468 مريضاً وجريحاً ينتظرون الإجلاء لتلقي العلاج خارج القطاع، بينهم 6430 حالة ذات أولوية، مقابل 3056 شخصاً تمكنوا من المغادرة منذ فبراير الماضي، بينهم 2614 عبر معبر رفح و442 عبر كرم أبو سالم. وحذرت الوزارة من وفاة عشرات المرضى أثناء انتظار السفر، مطالبة بفتح المعابر وتسريع إجراءات الإجلاء.

وفي الضفة الغربية المحتلة، كشفت محافظة الخليل عن تهجير 537 أسرة تضم 3361 فرداً، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ الجمعة الماضي، في حين تشير تقديرات لجنة المتابعة والمساندة إلى تضرر نحو 780 عائلة، تضم قرابة خمسة آلاف شخص بين مهجّر ومحاصر، لا سيما في منطقتي الجلدة ودير بحة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 115 فلسطينياً منذ بدء العملية، وداهمت منازل وحوّلت بعضها إلى مواقع عسكرية. كما أغلقت منطقة باب الزاوية، المركز التجاري للمدينة، وأجبرت أصحاب المحال على إخلائها، ونصبت مباني متنقلة فوق محال تجارية في ساحة البلدية القديمة.

وأوضح محافظ الخليل خالد دودين أن العملية عطّلت الدراسة لنحو 262 ألف طالب في 589 مدرسة خلال الأسبوع الماضي، في حين تأثر 2872 طالباً بصورة مباشرة في المناطق المحاصرة والمهجّرة، بينهم 674 نازحاً و2198 محاصراً.

اقتصادياً، قدّرت الغرفة التجارية خسائر الإغلاقات بما يراوح بين 10 و12 مليون شيكل يومياً، منها نحو مليون شيكل في قطاع الحليب وحده، محذّرة من تضرر مئات المنشآت الصناعية والتجارية وتعطّل سلاسل التوريد. وأشارت إلى تعرض 13 منشأة في منطقة فرش الهوى لأضرار متفاوتة، شملت التخريب والتجريف والهدم.

وامتدت عمليات الهدم والتجريف إلى مناطق أخرى في الضفة، حيث هدمت القوات الإسرائيلية منزلاً مأهولاً في ترقوميا، تاركة سبعة أفراد بلا مأوى، وثلاثة منازل في محافظة سلفيت، وجرفت أراضي ومنشآت زراعية شرقي أريحا، في حين شهدت مناطق زراعية اعتداءات نفذها مستوطنون، شملت سرقة محصول الزيتون وإطلاق النار باتجاه أحد المزارعين شرق قرية مردا.