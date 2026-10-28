مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

قُتل أربعة فلسطينيين على الأقلّ وأصيب آخرون الأربعاء جرّاء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل وكالة فرانس برس بسقوط "ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات، بعضهم بحالة حرجة جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية نقطة لوزارة الاقتصاد شمال مواصي رفح في جنوب قطاع غزة".

وأكّد مستشفى ناصر وصول ثلاثة قتلى هم محمود أبو نعمة ومحمد حميد شريق أبو سلطان وهمام جبر السيد أبو لبدة، إضافة إلى 15 مصابا إلى المرفق الطبي في خان يونس.

وقتل شخص رابع في قصف إسرائيلي على حارة البيوك وسط المدينة الواقعة في جنوب القطاع، بحسب الدفاع المدني.

وقال مستشفى ناصر إنه تسلّم جثّة محمد عليان البيوك الذي قضى في قصف على خان يونس.

ورغم خفض إسرائيل وتيرة ضرباتها مقارنة بما كانت عليه قبل التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025 بوساطة أميركية مصرية قطرية، فإنها تواصل استهداف القطاع الذي تسيطر على نحو 70% من أراضيه بصورة شبه يومية. ومنذ ذلك الحين، قتل 1550 شخصا على الأقل.

وجاءت الضربات فيما تنتظر إسرائيل صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، والتي يبدو أن أيّا من المعسكرين المتنافسين فيها لم يحصل على غالبية تخوّله تشكيل حكومة منفردا.