قتلى بنيران إسرائيلية في غزة.. ومخابزها مهددة بالتوقف



سقط قتلى وجرحى في غارات وإطلاق نيران إسرائيلية بقطاع غزة، الخميس، بالتزامن مع تحذيرات من توقف المخابز المتبقية عن العمل خلال 48 ساعة، بسبب نفاد الطحين، بينما كشفت هيئة فلسطينية عن 409 اعتداءات نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون ضد موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة خلال ثلاثة أسابيع.

وأفادت مصادر طبية بمقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل في حوادث متفرقة، شملت استهداف مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وضربة طالت دراجة في خان يونس جنوبي القطاع، وإطلاق نار قرب مخيم جباليا شمالاً، وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر من حركة «حماس» في خان يونس، وقال إنه يتحقق من تقارير الحادثتين الأخريين.

وفي حصيلتها اليومية أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أربعة قتلى و12 مصاباً إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، موضحة أن ثلاثة من القتلى سقطوا حديثاً، بينما توفي الرابع متأثراً بجروح سابقة. وارتفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1538، والمصابين إلى 5498، بحسب الوزارة، فيما بلغت حصيلة الحرب منذ أكتوبر 2023 نحو 74 ألفاً و498 قتيلاً، و175 ألفاً و616 مصاباً.

وفي موازاة التصعيد الميداني حذرت جمعية أصحاب المخابز في غزة، من احتمال توقف المخابز السبعة، التي ما زالت تعمل خلال 48 ساعة، إذا لم تدخل شحنات جديدة من الطحين، مؤكدة نفاد المخزون التجاري، وتعطل مخابز أخرى بسبب شح الإمدادات.

ويأتي التحذير بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي، الاثنين الماضي، خفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية والنقدية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف والوجبات الساخنة من 250 ألفاً إلى 150 ألف وجبة يومياً.

وفي الضفة الغربية المحتلة أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثيق 409 اعتداءات، استهدفت مزارعي الزيتون وأراضيهم وأشجارهم ومعداتهم بين الأول و21 أكتوبر، بينها 317 اعتداء نفذها مستوطنون، و92 نفذتها القوات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن 287 اعتداء استهدفت المزارعين مباشرة، فيما طالت 122 واقعة الأشجار والممتلكات والمحاصيل، بينها سرقات وإحراق واقتلاع. وسجلت نابلس العدد الأكبر بواقع 166 اعتداء، تلتها سلفيت بـ91، ثم رام الله والبيرة بـ69.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن الاعتداءات على موسم الزيتون تمثل «أداة أخرى من أدوات التهجير والسلب»، داعياً إلى حماية المجتمعات الفلسطينية. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق ما لا يقل عن 160 اعتداء مرتبطاً بالموسم خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، محذراً من القيود التي تمنع آلاف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.