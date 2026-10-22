صحة غزة تحذر من توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس من توقف قسري ومفاجئ للمولدات الكهربائية وذلك بسبب النفاد التام لزيوت التشغيل، مما يجعل المحركات عرضة للتلف المباشر والاحتراق الكامل في أي لحظة .

وقالت صحة غزة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن الفرق الهندسية تعمل في ظروف فنية مُعقدة وهي تتابع عمل المولدات الكهربائية ومحاولات الإبقاء على عملها في إمداد الأقسام الحيوية بالكهرباء .

وأضافت أن الاستنزاف المستمر للمولدات الكهربائية وتشغيلها لآلاف الساعات متواصلة دون زيوت أو صيانة أدى إلى وصول هذه المولدات إلى نقطة الخطر الميكانيكي الأخير.

وأكدت أن فقدان المولدات بسبب احتراق محركاتها لغياب الزيوت يعني فقدانًا دائمًا للقدرة على التشغيل حتى لو توفرت الزيوت لاحقًا.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها لكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري فالأمر لم يعد يتوقف على توفير الزيوت ، بل على حماية ما تبقى من المولدات من الانهيار التام .