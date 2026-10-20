غزة والضفة.. تصعيد إسرائيلي وتحذير أممي من التدهور



قتل خمسة فلسطينيين، بينهم زوجان وفتى، الثلاثاء، بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، وسط تجدد القصف وعمليات نسف المباني، بالتزامن مع تقرير أممي حذر من تصاعد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية بمقتل أكرم ياسين وزوجته دينا أبو بكر إثر قصف شقة سكنية قرب مجمع الشفاء بمدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحاً في المنطقة، دون تفاصيل إضافية.

وقتل فتى يبلغ 17 عاماً برصاص إسرائيلي قرب خان يونس، وفلسطيني آخر بحي الزيتون جنوب شرقي غزة، كما قتل فلسطيني خامس إثر استهداف دراجة نارية قرب وادي غزة وسط القطاع.

وشهدت مناطق شرق غزة وبيت لاهيا والبريج وخان يونس قصفاً مدفعياً وإطلاق نار، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمباني، وإصابة فلسطينيين في منطقة المواصي، فيما أعلنت هيئة المعابر مغادرة 29 مريضاً و42 مرافقاً عبر رفح للعلاج خارج القطاع.

وفي تقرير نشرته الثلاثاء بعنوان «موسم من الخوف»، حذرت الأمم المتحدة من استمرار الغارات وإطلاق النار وعمليات الهدم في غزة، ومخاطر النزوح قرب «الخط الأصفر»، مشيرة إلى أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مواقع معرضة للفيضانات الشتوية.

ووثق التقرير مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة أكثر من 240 في الضفة الغربية خلال أسبوعين، إلى جانب نحو 200 اعتداء للمستوطنين مرتبط بموسم قطاف الزيتون منذ سبتمبر، وسط تحذيرات من تصاعد الاعتداءات وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وفي القدس المحتلة، أعلنت المحافظة أن جمعية «كاديشا» الاستيطانية أغلقت ببوابة حديدية الطريق الوحيد المؤدي إلى جزء من حي وادي الربابة بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى عزل نحو 700 مقدسي من أصل 1700 نسمة يقطنون الحي وفرض قيود مشددة على حركتهم اليومية، وتنقلهم من منازلهم وإليها.. وعرقلة وصول مركبات الطوارئ.

سياسياً، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال منتدى الأمن العالمي بالدوحة، إنه «لا يوجد حالياً شريك للسلام في إسرائيل»، منتقداً تركيز الأحزاب والمرشحين الإسرائيليين على خطاب الحرب بدلاً من السلام وحقوق الفلسطينيين.



