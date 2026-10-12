مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

قال ​مسؤولون بالقطاع الصحي في غزة إن ‌ضربة ​إسرائيلية أسفرت اليوم الاثنين عن مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل في جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا في المنطقة، دون تقديم مزيد ⁠من التفاصيل.

وصعدت إسرائيل ضرباتها على "حماس" خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتقول إسرائيل ‌إن "حماس" تعيد التسلح وتشن هجمات في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتنفي ‌"حماس" أنها تحاول تنفيذ هجمات ‌أو إعادة بناء ترسانتها العسكرية، وتتهم ‌إسرائيل بتقويض الاتفاق ‌الرامي لوقف الحرب في قطاع غزة.

ويدعو اتفاق وقف ​إطلاق النار ‌في غزة، ​الذي توسطت فيه ⁠الولايات المتحدة العام الماضي، إلى إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف. لكن لم ​يتحقق ⁠سوى ⁠تقدم محدود نحو تنفيذ اتفاق لإنهاء الصراع يتضمن شرطي نزع سلاح "حماس" وانسحاب ⁠القوات الإسرائيلية.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 1400 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار ‌في أكتوبر الأول الماضي. وتقول إسرائيل إن ​أربعة من جنودها قتلوا على أيدي مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.