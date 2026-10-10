مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

قُتل ستة فلسطينيين بينهم طفلة، اليوم السبت، وأصيبت امرأة برصاص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن مصادر طبية قولها إن "أربعة شهداء ارتقوا وآخرين أُصيبوا جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين قرب دوار حيدر عبد الشافي في حي الرمال غرب مدينة غزة".

وأضافت أن "طفلة "8 أعوام" استشهدت إثر استهدافها برصاص طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" في منطقة الجوازات بمدينة غزة".

وأشارت إلى "استشهاد مواطن وآخرين أصيبوا برصاص الاحتلال جراء قصف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة".

وكانت امرأة أُصيبت برصاص القوات الإسرائيلية في خان يونس جنوب القطاع.

ووفق الوكالة، "أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق المدينة".