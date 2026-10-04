إسرائيل تعمق الاستيطان وتعرقل موسم الزيتون

تواصل إسرائيل رسم مخططاتها على الأرض في غزة والضفة، عبر القصف والحصار والاستيطان، وشهدت مناطق الضفة، أمس، اعتداءات إسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، واقتحامات واسعة، وعمليات احتجاز جماعية واعتقالات.

وكشف تقرير فلسطيني، عن مخططات استيطانية متسارعة تستهدف تقطيع أوصال الضفة.

وقال التقرير إن المستوطنين برام الله والبيرة يعملون، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، على إقامة نقاط وحواجز، والاستيلاء على أراضٍ زراعية وينابيع مياه، بهدف ربط البؤر الاستيطانية، بما يهدد عزل 8 قرى فلسطينية.

كما أفاد بأن إسرائيل تخطط لإقامة مستوطنة جنوب الضفة، بالتزامن مع المصادقة على شرعنة 6 بؤر وتحويلها لمستوطنات، ومنح صلاحية بناء 567 وحدة استيطانية في الخليل، وعطاء لبناء 400 وحدة شرق قلقيلية.

وفي غزة، واصلت إسرائيل غاراتها، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، كما حاولت تصفية قيادي في «حماس».