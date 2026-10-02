مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين شمال رام الله

قُتل فلسطيني برصاص مستوطنين ، مساء اليوم الجمعة، في بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية ، واُحتجز جثمانه.

وأفادت وزارة الصحة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) بـ "استشهاد شاب 19 عاما، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص مستعمرين في كوبر".

و"كانت القوات الاسرائيلية منعت الإسعاف الفلسطيني، من الوصول إلى المصابين واستلامهم وتقديم العلاج لهم" وفقا لما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت مصادر محلية إن "مواطنا أصيب بقنبلة غاز في الرأس، أطلقتها قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر، ونقل الجريح لعيادة في البلدة ووصفت حالته بأنها طفيفة".