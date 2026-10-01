غزة تشيّع رفات 105 ضحايا.. واعتداءات واقتحامات في الضفة والأقصى



شيّع فلسطينيون في قطاع غزة، أمس، رفات 105 ضحايا، انتُشلت من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي قبل نحو ثلاثة أعوام، فيما شهدت الضفة الغربية والقدس تصعيداً ميدانياً، شمل اقتحامات واعتداءات للمستوطنين وإصابات وعمليات اعتقال، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون والأعياد اليهودية.

وانطلقت مراسم التشييع من منطقة برج التاج في حي اليرموك بمدينة غزة باتجاه مقبرة الشيخ رضوان، بعد انتهاء عمليات البحث والانتشال. وتعود الواقعة إلى 25 أكتوبر 2023 حين تعرض برج التاج ومحيطه لقصف إسرائيلي مكثف، دمّر مربعاً سكنياً كان يضم عشرات الوحدات. وقالت مصادر فلسطينية، إن نحو 15 عائلة فقدت جميع أفرادها، وإن المربع استُهدف بنحو 20 قنبلة ثقيلة من طراز «GBU-31»، وإن أكثر من 500 مدني كانوا في الموقع لحظة القصف.

وفي تطورات ميدانية أخرى شنت طائرات إسرائيلية أربع غارات على منازل غير مأهولة قرب «الخط الأصفر» شرقي مدينة غزة، فيما أفادت وكالة «وفا» بوقوع إصابات جراء استهداف طائرة مسيّرة منطقة مواصي خان يونس، وإطلاق آليات إسرائيلية النار باتجاه خيام للنازحين في مواصي رفح.

وفي القدس قالت مصادر فلسطينية إن 1195 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، أمس، في سادس أيام «عيد العرش» اليهودي، وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية وقيود على وصول المصلين، فيما كان أكثر من 2400 مستوطن قد دخلوا المسجد في اليوم السابق، كما اقتحم مئات المستوطنين «مقام يوسف» شرقي نابلس بحماية القوات الإسرائيلية.

وبحسب تقرير لمحافظة القدس بلغ عدد مقتحمي الأقصى خلال الربع الثالث من العام 27 ألفاً و830، فيما سجلت المحافظة ستة قتلى و114 إصابة و139 عملية هدم وتجريف و357 حالة اعتقال و73 قرار إبعاد، إضافة إلى 140 اعتداء نفذها مستوطنون. كما رصد التقرير 55 مخططاً ومشروعاً ونشاطاً استيطانياً خلال الفترة نفسها، بينها مشاريع تشمل آلاف الوحدات السكنية.

وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم لمستوطنين على بلدة ياسوف شرق سلفيت، فيما شهدت مناطق في جنين ورام الله ونابلس مداهمات وعمليات اعتقال، واستولت القوات الإسرائيلية على منزل في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وتزامن ذلك مع تصاعد الاعتداءات على المزارعين مع بدء موسم قطف الزيتون، إذ أفادت مصادر محلية بسرقة ثمار الزيتون من أراضٍ في محافظة جنين وقرية المغير شمال شرق رام الله، ومنع مزارعين من قطف محصولهم في أودلا جنوب نابلس، فيما جُرفت أراضٍ في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين نفذوا 628 اعتداء في الضفة خلال أغسطس الماضي، بينما طالت الاعتداءات على المزروعات 21 ألفاً و508 أشجار، بينها 19 ألفاً و375 شجرة زيتون.

وفي ظل هذا التصعيد، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين في الضفة الغربية، وقالت إن تصاعد العنف وتزايد القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني ألحق أضراراً جسيمة بالسكان، وأثر في وصولهم إلى الرعاية الصحية والتعليم ومصادر الرزق. وأشارت إلى أن سيارات إسعاف تتعرض أحياناً للاحتجاز عند نقاط التفتيش أو تضطر إلى سلوك طرق أطول بسبب الإغلاقات، مؤكدة مسؤولية السلطات عن حماية السكان من أعمال العنف، بما فيها عنف المستوطنين.