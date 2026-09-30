مقتل 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب غربي غزة

قُتل ستة فلسطينيين وأصيب 13 آخرون، اليوم الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت حافلة في منطقة مجلس الوزراء بحي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

ونقلت قناة "الأقصى" الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن "الغارة استهدفت حافلة ما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما جرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى"، مشيرة إلى بعض الإصابات وُصفت بـ "الحرجة".

ووفق القناة ، "تأتي هذه الغارة في ظل استمرار القصف وإطلاق النار "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الفترة الأخيرة عن سقوط شهداء وجرحى، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار".