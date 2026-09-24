الأمم المتحدة تحذر من توقف خدمات الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك الفوري لحماية ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وضمان استمرار خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن قدرتها على مواصلة عملها الإنساني تجاه الملايين من الفلسطينيين باتت مهددة بشكل خطير للغاية.

وقال غوتيريش، خلال الإجتماع الوزاري الخاص بوكالة الأونروا الذي عقدته الأمم المتحدة اليوم في مقرها الرئيسي بنيويورك على هامش إنعقاد الجزء الرفيع للدوة 81 للجمعية العامة.. إن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون مخاطر حادة ومستمرة في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أنه ورغم استئناف المساعدات في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلا أن الظروف الراهنة على الأرض لا تزال غير محتملة.

وأشار إلى نقص الغذاء والمأوى وانتشار القوارض في غزة، فيما تشهد الضفة الغربية المحتلة مستويات قياسية من هجمات المستوطنين وجهودا متواصلة لتوسيع المستوطنات، معتبرا أن هذه الإجراءات غير قانونية وغير عادلة وتشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين.

وشدد الأمين العام على أن وكالة الأونروا لا تزال تمثل حضورا حيويا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنها توفر للاجئين الفلسطينيين خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي وإصلاح البنية التحتية وتسجيل المواليد والزيجات والوفيات، فضلا عن إعدادهم لمستقبل أكثر سلاما وكرامة.

ولفت الى أن مدارس ومراكز صحية في القدس الشرقية المحتلة أغلقت قسرا، وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، كما تعرض مقر الأونروا للدخول والجرف، فيما تم الدخول إلى مركز قلنديا للتدريب، أقدم منشآت الوكالة المهنية، والسيطرة عليه من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك قوات الأمن.

وتطرق الى الأزمة المالية الحادة التي تواجها وكالة الأونروا، مشيرا الى أنها تعاني حاليا من عجز نقدي يبلغ 100 مليون دولار، وحذرا من أن هذا العجز يهدد عمليات الوكالة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.