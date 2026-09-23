مجلس السلام يعلن عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2.5 مليار دولار

أعلن "مجلس السلام" الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2,45 مليار دولار على امتداد ستة أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية.

وجاء تقديم الخطة في نيويورك فيما انتقد قادة، مثل الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب إردوغان، الوضع الإنساني في غزة هذا الأسبوع، داعين إلى التحرك لإنهاء النزاع.

يجتمع كبار المسؤولين الدوليين في المدينة هذا الأسبوع لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضّ الممثل الأعلى لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف على دعم خطته.

لكنه أقر بأن المحادثات مع إسرائيل ليست سهلة قبيل الانتخابات، مشيرا إلى أن الظروف تتسم بالحساسية السياسية. وشدد أنه يتم إحراز تقدم "بالنظر إلى التعقيدات التي نتعامل معها".

كما حضر اجتماع الأربعاء مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.

ويتضمن المقترح 66 مشروعا، تشمل الإسكان المؤقت وجهودا أخرى ترمي إلى التعافي الاقتصادي.

يترأس ترامب مجلس السلام الذي أُنشئ في بادئ الأمر للإشراف على الهدنة في غزة وعلى إعادة إعمار القطاع، قبل أن تتوسع أهدافه.