مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة

قُتل ستة مواطنين فلسطينيين بينهم مسؤول لحركة "حماس" ، اليوم الأربعاء، بنيران القوات الإسرائيلية إثر قصفها وسط وجنوب قطاع غزة ـ

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن طائرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية أثناء سيرها في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) مقتل محمد أبو علوان في ضربة بمدينة خان يونس، وقالا إنه كان مسؤولا عن الشؤون المالية في حركة "حماس".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن العملية استهدفت أبو علوان بسبب دوره في إدارة الموارد المالية لـ "حماس"، مؤكدين استمرار العمليات ضد قيادات الحركة وبنيتها التحتية.

وفي سياق متصل، قُتل مواطن وأصيب آخرون بجراح، في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مخبز غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي مدينة غزة شنت طائرة مسيرة غارة قرب شركة جوال بشارع الجلاء ما أدى لمقتل مواطن وإصابة عدد آخر من المواطنين في منطقة تضم عدداًكبيراً من خيام النازحين.

وتوفيت امرأة متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها جراء إطلاق نار إسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وأكد بصل أن شابا توفي متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لفلسطينيين في شارع النصر بمدينة غزة مساء أمس الثلاثاء.

وشهدت مناطق عدة في القطاع منذ ساعات الفجر قصفا مدفعيا وإطلاق نار، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والطيران المروحي، فيما تعرضت مناطق غربي رفح لإطلاق نار من المروحيات.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" النار باتجاه منازل في مخيم البريج، كما تعرضت المناطق الشرقية للمخيم لإطلاق نار من الطيران المروحي.

وفي مدينة غزة، قصفت المدفعية منطقة وسط شارع السكة شرقي حي الزيتون، بينما أطلقت الآليات العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية لمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما أفادت المصادر بوقوع عمليات تفجير لمنازل ومنشآت في مناطق شمال شرقي خان يونس، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في المناطق الشرقية من المدينة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاثة قتلى و18 مصابا.

وأضافت الصحة أن عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ 1402، فيما وصل عدد المصابين إلى 4881، إضافة إلى انتشال جثامين 834 شخصا.

وحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و922 قتيلاً، و174 ألفاً و995 مصاباً.