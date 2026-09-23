كاتس يهدد بإخلاء غزة وتهجير سكانها إذا خُطف إسرائيلي واحد

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، بتفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها إذا قامت حركة حماس باختطاف جندي أو مستوطن إسرائيلي واحد، على حد قوله.

وقال كاتس، خلال مشاركته في مراسم تأبين قتلى حرب السادس من أكتوبر 1973: «أحذر حماس وداعميها، من إيران وحتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الإقدام على اختطاف أي جندي أو مدني إسرائيلي، سنقوم بإخلاء مدينة غزة بالكامل، والتي يقطنها نحو مليون نسمة، ونقلهم إلى الجنوب، كما فعلنا سابقاً».

وأكد كاتس أن القيادة الإسرائيلية ستتعامل مع أي محاولة اختطاف بإجراءات عقابية صارمة، مشدداً على أن الرد لن يقتصر على المواجهة المباشرة مع «حماس»، بل سيشمل رسائل قاطعة للأطراف الإقليمية الداعمة لها.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من «الخط الأصفر» في غزة إلى خطوط انتشار جديدة داخل قطاع غزة، ما لم يتم تدمير حماس، ونزع سلاح غزة، وتدمير الأنفاق.

وقبل أسبوع، هدد كاتس باستئناف الحرب على قطاع غزة، محرضاً مجدداً على تهجير الفلسطينيين منه، ومعتبراً أن قضية «الهجرة» تعد من القضايا الأساسية في تحديد مستقبل القطاع.