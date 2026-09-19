مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على غزة





قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون اليوم (السبت)، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وقالت المصادر، إن من بين القتلى بصير منير البرش نجل مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، الذي قتل في غارة استهدفت منطقة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقال البرش خلال لقاء صحفي، إن نجله كان برفقته داخل خيمة في مخيم جباليا وإنه تعرض للاستهداف بعد خروجه منها، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن تلك ستكون اللحظات الأخيرة التي يراه فيها على قيد الحياة.

ووفقا للمصادر، فإن بصير البرش هو ثالث أبناء مدير عام وزارة الصحة الذين قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، قتل فلسطيني آخر جراء غارة إسرائيلية.

وفي حادث منفصل، أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثمان فلسطيني من مركبة مدنية تعرضت لغارة في منطقة سوق الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع سبع إصابات جراء الاستهداف، ونقلت خمس منها إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، فيما نقلت إصابتين وصفت حالتهما بالحرجة إلى مستشفى الشفاء.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استقبلت مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية أربع جثامين و17 مصابا، وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 بلغ 1390، فيما وصل عدد المصابين إلى 4801، إلى جانب 831 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

وبحسب الحصيلة التراكمية للوزارة، ارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى 910ر73، فيما بلغ عدد المصابين 914ر714.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة تضمنت إضافة بيانات 85 قتيلا، بعد استكمال مراجعة واعتماد بياناتهم.

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر2025، وسط تسجيل حوادث قتل وإصابة في مناطق مختلفة من القطاع بشكل شبه يومي.