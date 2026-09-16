فاجعة غزة.. وفاة21 شخصاً في انهيار مبنى يؤوي نازحين



استيقظ سكان غزة فجر اليوم على فاجعة وفاة 21 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين، فيما قتل 10 فلسطينيين، وأصيب 11 آخرون في قصف إسرائيلي

وانهار مبنى عمارة " السعادة" المتضرر من القصف الإسرائيلي خلال الحرب والمكون من 6 طوابق فجر اليوم على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين، إضافة إلى الخيام المجاورة.

وبحسب سكان المنطقة، كان العشرات يقيمون في المبنى، معظمهم من النازحين، كما كانت العمارة قد تعرضت لأضرار وتصدعات خلال قصف إسرائيلي سابق.

تحذير

وحذر الدفاع المدني من أن نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار في قطاع غزة ما زال مأهولاً بالسكان والنازحين، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير المعدات والآليات اللازمة لتمكين فرق الإنقاذ من انتشال المفقودين.

وأضاف أن طواقم الإنقاذ تواصل انتشال الضحايا من تحت أنقاض المبنى المنهار، مشيراً إلى وجود أكثر من 50 طفلاً تحت الركام، فيما تسمع الطواقم أصوات مواطنين عالقين وتحاول الوصول إليهم.

من جانبه، قال سكان إن انهيار المبنى ينذر بخطر انهيار مزيد من المباني السكنية المتضررة، وشدد على ضرورة إدخال المنازل المتنقلة قبل حلول فصل الشتاء، لتوفير بدائل للسكان والنازحين.

بدوره، قال مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة إن الإمكانات الطبية محدودة وتتراجع، فيما يعاني القطاع الصحي من نقص الوقود، مشيراً إلى أن أكثر من 60 % من سيارات الإسعاف معطلة، وأن التأخر في نقل الجرحى إلى المستشفيات يفاقم أعداد الوفيات.



في الأثناء، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة، أليساندروا مراكش، أن فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة و«أوتشا» تخوض سباقاً مع الزمن لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في غزة، وسط نقص حاد في المعدات والوقود وقطع الغيار.

وأوضح مراكش أن التقييمات الأممية كشفت وجود نحو 400 بناية مهددة بالانهيار الفوري يقطنها مدنيون وعائلات رغم انعدام إجراءات السلامة، مطالباً بضرورة إيجاد حلول عاجلة للإيواء وتأمين المستلزمات اللوجستية وتجهيز الملاجئ الآمنة قبل حلول فصل الشتاء للحد من الخسائر البشرية والكوارث الناجمة عن الأمطار.



من جهة أخرى قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن 10 أشخاص قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، بينهم طفلة ومسن، وقتل 3 فلسطينيين وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي التفاح،



وفي وسط قطاع غزة، قال مجمع «العودة» الطبي في النصيرات، في بيان، إنه «استقبل قتلىو9 مصابين جراء القصف الإسرائيلي».

وأوضح أن الاستهداف طال تجمعاً لفلسطينيين قرب شارع صلاح الدين في مخيم البريج، دون تفاصيل فورية عن طبيعة إصابات الجرحى.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025 حتى أمس عن مقتل 1381 فلسطينياً وإصابة 4 آلاف و757 آخرين.