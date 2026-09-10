مقتل عائلة من 4 أشخاص بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي بشمال غزة

قتل أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان الخميس في قصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة، بحسب مستشفى في غرب مدينة غزة ومصدر أمني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مقاتلا".

وقال مستشفى الشفاء في بيان انه استقبل "جثث 4 شهداء من عائلة أحمد بعد انتشالهم أشلاء إثر قصف الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا" في شمال قطاع غزة، مشيرا الى ان من بين الضحايا طفلتين تبلغان 8 و12 عاما.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني في غزة بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين جويتين بعد منتصف الليل على بيت لاهيا وعلى قلب مخيم جباليا للاجئين، كما قصفت القوات الإسرائيلية خياما للنازحين وسيارات إسعاف.

وقال المصدر الأمني الفلسطيني إن إسرائيل "تواصل انتهاكاتها في قطاع غزة".