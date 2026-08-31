مقتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة

قتل خمسة فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة الاثنين، بحسب مصادر طبية والدفاع المدني، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف "عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس".

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل "تم نقل ثلاثة أشلاء متفحمة وعدد من الإصابات من المواطنين المارة، على إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى"، في جنوب غرب مدينة غزة.

وأشار إلى أن المركبة احترقت بالكامل بعد إصابتها بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأكد مصدر في قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة، وصول جثث القتلى الثلاثة و"ثمانية مصابين بينهم حالتان خطيرتان".