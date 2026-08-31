إسرائيل نحو استنساخ «استيطان الضفة» في النقب والجليل

تمضي إسرائيل نحو توسيع مشروعها الاستيطاني العلني في كل شبر من الضفة، بل ونقل توسّعها اللا شرعي إلى الجليل والنقب، وفيما عاث مستوطنون فساداً في الضفة الغربية، باقتحام مقامات دينية جنوب شرق نابلس، وأداء طقوس تلمودية، استولى آخرون على حديقة عامة غرب رام الله.

سموتريتش: نعم نحن نهوّد

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن خطة عرضها هذا الأسبوع تستهدف نقل ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» من الضفة الغربية إلى منطقتي النقب والجليل، مؤكداً المضي في تنفيذها رغم المعارضة المتوقعة من المواطنين العرب في إسرائيل.

وكتب الوزير اليميني المتطرف عبر منصة إكس: «الخطة التي عرضتها هذا الأسبوع لنقل ثورة الاستيطان من الضفة الغربية إلى النقب والجليل تجعل القطاع العربي يدرك أن حالة الانفلات التي سادت خلال العقود الماضية ستنتهي».واختتم منشوره بعبارة: «نعم، نحن نهوّد».

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، أن مستوطنين اقتحموا فجر أمس، مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن المصادر قولها، إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا بحماية القوات الإسرائيلية، وأدوا طقوساً تلمودية في هذه المقامات، مشيرة إلى أن القوات أغلقت حواجز دير شرف، وعورتا المحيطة في نابلس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين.

ووفق الوكالة، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، وأصيب عدد من المواطنين، بينهم شقيقتان، جراء اعتداءات مستوطنين بحماية قوات إسرائيلية، في محافظات رام الله وجنين والخليل ونابلس.

إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني باستيلاء مستوطنين، أمس، على حديقة عامة غرب رام الله، ووضعوا على مدخلها بوابة حديدية ورفعوا علم إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس مجلس قروي كفر نعمة، رأفت خليفة، إن الحديقة الواقعة في منطقة وادي حمد بقرية كفر نعمة غرب رام الله والبالغة مساحتها نحو دونمين ونصف، أُنشئت قبل نحو عامين ونصف بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، وتقع ضمن أراضٍ مصنفة B.

وأضاف أن وضع البوابة سيحول دون وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية والحديقة التي كانت تشكل متنفساً لأهالي القرية، مشيراً إلى أن المستوطنين استولوا قبل فترة على عين مياه في المنطقة وأنشأوا بركة صغيرة وموقعاً ترفيهياً في الوادي.

وأوضح خليفة أن المجلس القروي لم يتبلغ بأي قرار بشأن البوابة أو الاستيلاء على المنطقة، مؤكداً أن ما يحدث يأتي في سياق هجمة استيطانية متواصلة تستهدف أراضي القرية.

غارات على غزة

وفي غزة، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة، إن ​غارة جوية إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل عمره ثلاث سنوات في وسط القطاع.

وذكر مسعفون، أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي وقعت بالقرب من مخبز في دير البلح ⁠أسفرت عن مقتل اثنين، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف ‌مقاتلاً من حركة حماس، وتمكن من القضاء عليه.

وأضاف أن نصير كان ضالعاً في هجمات ‌على القوات الإسرائيلية وعلى مدنيين.

أدنى ظروف الاحتجاز

في الأثناء، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو نشره عقب زيارته سجن الدامون قرب حيفا، إنه فخور بخفض ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

وظهر بن غفير في المقطع الذي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث إلى 3 معتقلات فلسطينيات خلال زيارة للمعتقلات تمت قبل أسابيع عدة.

وقال بن غفير للمعتقلات بالعبرية بينما كانت امرأة تتولى الترجمة: «أنا فخور بأننا خفضنا ظروف احتجازكنّ إلى الحد الأدنى الضروري.. انتهت ظروف المخيمات الصيفية التي كانت موجودة في السجون الإسرائيلية، هذا الوضع الذي ستعشن فيه وأنا مسؤول عن كل شيء».